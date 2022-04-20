Врачи-онкологи Международного Агентства по изучению рака заявили, что у женщин вдвое возрастает риск рака эндометрия в матке, если женщины имеют лишний вес.

У пациентов с ожирением меняется гормональный фон, считают специалисты. Именно этот гормональный сдвиг и провоцирует начало злокачественного процесса в матке. Выводы врачей не голословны: они проанализировали истории болезней нескольких тысяч женщин с диагностированным раком матки.

У всех лишний вес спровоцировал нарушения баланса гормонов. Онкологи уверены, что полученные новые данные помогут по-другому посмотреть на лечение новообразований в полости матки.