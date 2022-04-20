Российский математик получил 15 лет колонии строгого режима за развращение собственной пятилетней дочки, сообщает E1.ru.

Бывший преподаватель Уральского федерального университета был задержан осенью 2019 года. Его бывшая жена написала заявление в полицию, в котором изложила факты сексуальных домогательств математика к их общей дочке, которой было всего 5 лет.

Девочка сама рассказывала маме о странном поведении папы. В качестве доказательств обвинение приложило видео с веб-камеры, на которое попал преподаватель, который голым выходит из ванной и одевается на ходу.

Защита утверждала, что все это было не на глазах у дочки. Тем не менее суд отправил математика в колонию, посчитав, что его вина доказана.