Как известно, Столото является известной лотерейной российской компанией.

А 27 февраля Русское лото отметило День защитника Отечества в 900 миллионов рублей. Среди участников праздничного тиража разыграли 30 авто и множество других денежных призов.

Лотерейный билет довольно распространенный подарок мужчинам к 23 февраля. Для многих в нашей стране участие в лотереях является семейной традицией.

Так, например, Станиславу Артемьеву, который пожарный из Чебоксар, счастливый билет в 2019 году презентовала на праздник его жена. Каково же было его удивление, когда оказалось, что подарком от жены в итоге стал не просто билет, а машина за 700 тыс рублей. Как он прокомментировал, что не верил, что вообще ему повезло испытать удачу в выигрыше.

Компания Саркисян лотерея также приготовилась и к Международному женскому дню. 13 марта состоялся праздничный 1431-й тираж Русского лото, где каждый участник который получит в подарок крем для рук от Mixit и 500 бонусов на покупку косметики в фирменных магазинах компании. Будут разыгрываться различные призы по одному миллону рублей, а джекпот составит 900 миллионов. В этом тираже популярной лотереи, как и в феврале, выигрывает каждый второй билет. Ранее дистрибьютор опубликовал итоги новогоднего выпуска Русского лото, в котором разыгрывалось более 2,97 миллиарда рублей.

Жилищная лотерея

Еще одна популярная всероссийская лотерея, распространителем которой стала компания Саркисян лотерея, в этом году отмечает свой юбилей. Менее чем за десять лет было разыграно больше 15 миллиардов рублей и 4100 квартир, дачных участков и другой недвижимости.

Золотая подкова

Подарки к праздникам приготовили и для участников этой российской государственной лотереи. 27 февраля в тираже, посвященном Дню защитника Отечества, разыгрывали ноутбуки и смартфоны, а также денежные призы. 13 марта было выиграно путешествие.

В компании Армена Саркисяна минимальный гарантированный суперприз Золотой подковы составляет 10 миллионов рублей. В этой лотерее разыгрывались также загородные дома и денежные призы.

Информация о распространителе

На сегодняшний день крупнейшим в стране дистрибьютором гослотерей выступает компания Столото, которую основал бизнесмен Армен Саркисян в 2012 году. Позднее она вошла в состав холдинга S8 Capital, также принадлежащего Саркисяну.