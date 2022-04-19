Отцы Татарстана оказались одними из самых заботливых в Поволжье

Жители областей и республик Поволжья начали активнее присматривать за своими детьми онлайн. C начала года число подключений сервиса «Родительский контроль» увеличилось на 150% в сравнении с тем же периодом 2021 года. В Татарстане рост составил более 200%.

Сервис от МегаФона позволяет видеть, где сейчас находится ребенок, заряжен ли его телефон и достаточно ли на нем средств. Также с помощью опции родители могут оградить сына или дочь от контента, не предназначенного для детей.

На сегодняшний день мамы подключают «Родительский контроль» чаще, чем папы. Среднее соотношение по Поволжью составляет 55% и 45% в пользу женской половины семей. Заметным исключением является Нижегородская область, где за детьми активнее приглядывают через интернет отцы. На абонентов-мужчин здесь приходится 54% подключений. Почти так же заботливы папы из Татарстана и Башкирии, которые подключают сервис наравне с мамами.

При этом женщины используют «Родительский контроль» одинаково ровно на протяжении всего года, а мужчины активизируются перед 1 сентября и новогодними каникулами. Особенно эта тенденция видна в Татарстане, Самарской и Нижегородской областях.

Почти в 40% случаев сервис подключают родители 30-40 лет. Именно поколение восьмидесятых сейчас растит детей-школьников, которые самостоятельно передвигаются по городу, постоянно используют гаджеты и нуждаются в дополнительном внимании. Не оставляют внуков без присмотра и бабушки с дедушками. На людей 1950-1960-х годов рождения приходится около 20% подключений опции.