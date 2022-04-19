Депутат Госдумы России Владимир Бурматов сообщил, что намерен принять самые решительные меры против зоопарка при конноспортивной школе "Тулпар" в Татарстане. Так народный избранник отреагировал на видео, которое демонстрирует кошмарные условия содержания животных.

Запись облетела телеграм-каналы, социальные сети не только Татарстана, но и всей страны.

"Утреннего ада пост. "Зоопарк" в Набережных Челнах. Полуживой верблюд и осел, питающийся… коробкой, – написал депутат. – Сегодня же разберусь с этим убожеством. Подключу коллег из региона, прокуратуру и Россельхознадзор. Зверей надо спасать, а организаторов этого концлагеря – привлекать к ответственности. Дно».