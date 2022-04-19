На Украине стартует следующая фаза военной спецоперации РФ, об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, давая интервью телеканалу India Today.

"Операция на востоке Украины направлена на — как уже было объявлено — полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — отметил министр.

Лавров отметил, что ситуация могла была давно благополучно для всех разрешиться, что бы украинский лидер Зеленский шел на сотрудничество и пытался выполнять Минские соглашения.