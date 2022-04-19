На Украине в ходе участия в спецоперации РФ погиб татарстанский десантник Богдан Лесников, уроженец Азнакаевского района республики. О трагедии сообщил глава района Марсель Шайдуллин.

Пресс-служба администрации района опубликовала фото бойца, глава выразил соболезнования родным и близким, отметив, что Богдан останется примером мужества для всех.

К сожалению, не сообщается, сколько Лесникову лет, как нет и деталей воинской карьеры десантника. По странице героя в социальных сетях, можно сделать вывод, что он родился в 2001 году, таким образом, ему, предположительно, 21 год.

Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще одним именем в списке стало больше.