Житель Тобольска жестоко расправился с приятелем из-за кота. 44-летний мужчина выпивал дома в компании приятеля. Приятель тискал его кошку, мучил ее, тогда хозяин несколько раз сделал замечание гостю и попросил его оставить животное в покое. Но 46-летний гость замечание проигнорировал.

В какой-то момент хозяин кота не выдержал и взял со стола нож, которым нанес гостю три удара в грудь.

Раненого успели доставить в больницу, но он не пережил и следующей ночи, скончался в реанимации.

"В ближайшее время следователь СК России выйдет перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.