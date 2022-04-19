В Альметьевске в ночном пожаре, по данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ, в жилом доме на улице Больничной погиб человек.

Пожарные подразделения Альметьевского гарнизона, получив сообщение о возгорании в жилом строении, прибыли оперативно. Эвакуировали при помощи автолестницы и через подъезд всех жителей. Шестерых спасли сотрудники МЧС, 12 человек выбрались самостоятельно до их приезда.

В месте пожара, площадь которого составляла 10 квадратных метров, горели мебель и вещи. На месте пожара было найдено тело мертвого мужчины. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.