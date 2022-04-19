В Казани на улице Белинского очевидцы нашли брошенную матерью 10-месячную девочку. Переноска с младенцем стояла на улице, на ребенка не было шапки и обуви, малышка была в одном носке. Переноску с ребенком сразу занесли в близлежащий магазин, чтобы согреть малышку. На место вызвали полицию и медиков скорой помощи.

Медики пришли к выводу, что ребенок вне опасности, кроха не пострадала.

Через некоторое время на улицу вышла немного проспавшаяся мать, которая вспомнила о ребенке.

По словам очевидцев, женщина все еще была изрядно пьяна. Информация о ней передана в органы опеки и попечительства. Женщина беременна вторым ребенком, что не мешает ей употреблять алкоголь.