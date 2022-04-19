Накануне в Москве в квартире на улице Университетской была обнаружена убитой вся семья бывшего банкира "Газпромбанка" Владислава Аваева. Мертвыми с огнестрельными ранениями в квартире найдены сам банкир, его жена и 13-летняя дочь.

Следователи предполагают, что бывший вице-президент банка сначала застрелил жену и дочь, а потом свел счеты с жизнью. По данным издания "МК", в семье Аваева был длительный, затяжной конфликт с женой. Но официально эта версия пока не подтверждена.

По данным журналистов, Аваев мог узнать об измене жены, после чего расправился с ней и дочкой, поскольку та была свидетельницей преступления.

Дочь банкира страдала эпилепсией и была инвалидом. Известно, что в прошлом году жена Аваева начала судиться с мужем за право единоличной опеки над девочкой. Владислав же тоже намеревался единолично растить ребенка, без участия супруги.

Несмотря на судебные распри супругов, на развод никто из них не подавал, предметом разбирательств было именно право опеки над общим ребенком. При этом иск жены Аваева в декабре 2021 был отозван из суда.