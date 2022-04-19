Тело новорожденного нашли на лесной просеке у поселка Усть-Уда в Иркутской области. Возбудили уголовное дело, сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

"Причины произошедшего устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дело возбуждено Следкомом по статье об убийстве малолетнего. Уточняется, что, по мнению экспертов, ребенок родился живым. Что с ним случилось далее, кто его мать и где она - на эти вопросы следствию еще предстоит дать ответы.