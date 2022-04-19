В Казани 34-летний бездомный мужчина жестоко изнасиловал бутылкой из-под алкоголя 59-летнюю женщину. Она пригласила бомжа в гости, в тот вечер они вместе выпили.

Когда спиртное закончилось, гость стал агрессивным, напал на хозяйку квартиры, несколько часов избивал ее, изнасиловал бутылкой от алкоголя и ушел спать.

Женщину в тяжелом состоянии нашла сестра, которая пришла утром ее навестить. Сейчас пострадавшая в больнице с тяжёлыми травмами, за её жизнь борются врачи.

Предполагаемый насильник задержан.