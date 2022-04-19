Футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти своего новорожденного сына.

Вести о том, что его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню, появились в октябре прошлого года. И тогда поклонники порадовались за пару. У Криштиану и Джорджины родились мальчик и девочка.

"С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя", – говорится в письме Роналду и Родригес, опубликованном на странице футболиста в социальной сети.

Футболисту 37 лет. Он - пятикратный обладатель Золотого мяча. Первый малыш - дочь - появился у него с Джорджиной в 2017 году. Девочку зовут Алана Мартина. Также у футболиста есть сын, который появился в 2010 году, и имя его матери СМИ до сих пор неизвестно. Также у Роналду есть близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.