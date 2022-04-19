Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ будут сражаться и дальше, отметив, что "ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о начале "битвы за Донбасс".

Ранее, 13 апреля, глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорил, что "битва за Луганскую и Донецкую области будет тяжелой" и призвал жителей указанных территорий как можно скорее эвакуироваться.

Россия с 24 февраля 2021 года проводит военную операцию на Украине, президент Владимир Путин в качестве целей назвал защиту мирных жителей Донбасса от "издевательств, геноцида" со стороны украинских властей (позднее он назвал эту цель главной), демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.