При участии в спецоперации ВС России на Украине погиб выпускник техникума, 20-летний солдат Гаян Муллазанов, уроженец Азнакаевского района Татарстана. О его смерти сообщили в Бугульминском машиностроительном техникуме, в котором он учился.
"Гаян – такой свободолюбивый, непохожий ни на кого студент, всегда имеющий свое мнение и отстаивающий его до конца. Спокойный, невозмутимый, рассудительный. Это непоправимая утрата", - говорится в некрологе, опубликованном на официальной страничке учебного заведения.
Известно, что 4 апреля Гаян звонил своему классному руководителю, в разговоре парень отметил, что считает себя патриотом.
Похороны Муллазанова Гаяна состоятся сегодня, 19 апреля в его родном селе Большой Сухояш в Азнакаевском районе.
Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще одним именем в списке стало больше.
- Илья Шешокин, снайпер, ефрейтор ВДВ, 29 лет, Зеленодольск.
- Станислав Герасимов, младший сержант, 27 лет, Бавлы.
- Ильнур Сибгатуллин, сержант, 30 лет, Нижнекамск.
- Дмитрий Сафронов, заместитель командира бригады морской пехоты, полковник, Зеленодольский район.
- Данис Салахутдинов, прапорщик, 34 года, Казань.
- Ренат Гайсин, подполковник, 39 лет, Казань.
- Семен Соловьев, младший сержант, Чистопольский район.
- Элер Эгамбердиев, старший сержант, 42 года, Елабуга.
- Ильнур Гайфутдинов, фельдшер медицинской роты, 22 года, Кукморский район.
- Александр Осипов, командиром группы спецназа, лейтенант, Нижнекамский район.
- Дмитрий Чуманов, командир реактивной артиллерийской батареи, 32 года, Базарные Матаки.
- Руслан Июдин, лейтенант, Высокогорский район.
- Артур Шарафеев, 21 год, Набережные Челны.
- Айнур Измайлов, командир танкового взвода, лейтенант, 24 года, Кукморский район.
- Ильдар Галиев, рядовой, Балтасинский район.
- Сергей Тимофеенко, лейтенант, 22 года, Чистополь
- Сергей Кузнецов, прапорщик медицинской службы, 38 лет, Билярск.
- Гафур Шакиржанов, командир танкового взвода, старший лейтенант, 26 лет, Зеленодольск.
- Иван Дулатов, командир взвода управления, 31 год, Алькеевский район.
- Руслан Галямов, прапорщик, 34 года, Набережные Челны.
- Дамир Исламов, лейтенант, 25 лет, Лениногорск.
- Дмитрий Дормидонтов, подполковник, Тюлячинский район
- Олег Кириллов, 27 лет, Кукморский район.
- Данил Казаков, рядовой, 20 лет, Бугульма.
- Алмаз Батанов, 23 года, гвардии лейтенант, Казань.
- Юрий Лабутин, Тетюшский район, 33 года, сержант, замкомвзвода минометчиков.
- Динар Хаметов, 42 года, Пестречинский район, подполковник.
- Адель Шамгунов, 29 лет, старший сержант, Казань.
- Дамир Гилемханов, 22 года, ефрейтор, Казань.
- Руслан Садыков, 20 лет, Казань.
- Михаил Афанасьев, 30 лет, рядовой, разведчик-пулеметчик, Буинский район.
- Гаян Муллазанов, 20 лет, рядовой, Азнакаевский район.