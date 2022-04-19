При участии в спецоперации ВС России на Украине погиб выпускник техникума, 20-летний солдат Гаян Муллазанов, уроженец Азнакаевского района Татарстана. О его смерти сообщили в Бугульминском машиностроительном техникуме, в котором он учился.

"Гаян – такой свободолюбивый, непохожий ни на кого студент, всегда имеющий свое мнение и отстаивающий его до конца. Спокойный, невозмутимый, рассудительный. Это непоправимая утрата", - говорится в некрологе, опубликованном на официальной страничке учебного заведения.

Известно, что 4 апреля Гаян звонил своему классному руководителю, в разговоре парень отметил, что считает себя патриотом.

Похороны Муллазанова Гаяна состоятся сегодня, 19 апреля в его родном селе Большой Сухояш в Азнакаевском районе.

Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще одним именем в списке стало больше.