Им нечего бояться: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых кризис обойдет стороной и пощадит

Когда в мире наступает тяжелая экономическая и социальная ситуация, повышается тревожность, люди начинают бояться завтрашнего дня, потери денег, работы, голода и войны. Но трем знакам Зодиака бояться не стоит. Их кризис обойдет стороной и пощадит, уверен советский и российский астролог, писатель и публицист Павел Глоба.

Не сказать, что они совсем не почувствуют на себе кризисных времен, но смогут легко справиться, а некоторые даже используют кризис как стартовую площадку для нового дела и преуспеют в этом вне всяких сомнений.

Овен

Овны смогут из кризиса извлечь важный урок - не возьмешь сам, никто не даст. Поэтому, уже в апреле, поняв, что по-старому благополучно жить уже не получится, Овен найдет простое и гениальное решение, как жить дальше.

Он может сменить работу, пойти учиться и поменять профессию, придумать свой стартап, найти новые идеи, которые помогут и им, и окружающим. Одним словом, безденежье и отчаяние Овнам точно не грозят- будет много дел, идей и с деньгами проблем не возникнет.

Весы

Весы умеют все взвешивать, и этот врожденный талант очень пригодится представителям знака в нелегкие времена, считает Глоба. Именно у Весов высоки шансы не просто без потерь пережить кризис, но и развиться, научиться новому и выйти на новый уровень. Были подчиненными? Можете стать начальниками. Были бюджетниками? Можете стать бизнесменами и работать на себя.

Глоба рекомендует представителям знака чаще слушать свою интуицию. Именно она подскажет точные и правильные решения.

Рыбы

Рыбы легко смогут пройти нелегкие времена только потому, что они виртуозно умеют создавать собственную реальность, в которой нет никаких кризисов. Они наливают чай, берут книгу, включают любимый фильм и на этом все кризисы для них заканчиваются.

Глоба советует Рыбам больше времени посвятить своему образованию и самосовершенствованию. Не жалейте денег на курсы, тренинги, вебинары. Один из них точно поможет Рыбам получить навыки, которые не дадут им умереть от голода и тоски.