В Казани в производственном цеху на улице Лебедева были обнаружены тела двух погибших мужчина в возрасте 29 и 33 лет. Их 28-летнему коллеге повезло больше: он выжил и госпитализирован в отравлением неизвестным веществом.

Следователи считают, что рабочие решили скрасить рутинные трудовые будни, употребив наркотики. С места трагедии изъяты свертки с веществом, которые направили на экспертизу.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщили в Следкоме Татарстана.