Бывший ученик коррекционной школы подозревается в убийстве собственной учительницы, сообщает Управление Следкома по Ивановской области.

Тело 50-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено накануне в коридоре квартиры, где она проживала, в городе Пучеж.

Задержан парень 2003 года рождения.

Следователи считают, что 18-летний бывший ученик пришел к учительнице после того, как распил изрядное количество алкоголя. Он избил учителя, а потом не менее 12 раз ударил ее ножом.

От ранений она скончалась на месте.