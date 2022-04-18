В Татарстане в ночь на вторник, 19 апреля, и днем ожидается туман, который ухудшит видимость на дорогах почти до минимума - до 500 метров и менее. В Казани тумана стоит ждать в ночное время и утром.

В северных районах республики будет гололедица, предупредили синоптики республиканского Гидрометцентра.

Во вторник в Татарстане будет дождливо. Ночью столбики термометров не преодолеют отметку в 4 градуса тепла, правда, и ниже 1 градуса со знаком плюс тоже не опустятся. Днем будет 5-10 градусов выше нуля, в южных и восточных районах РТ - до 15 градусов тепла.