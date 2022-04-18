В Кремле отметили, что использование Знамени Победы, хорошо знакомого миру со времен СССР, имеет смысл. Это знамя - святыня для всех поколений россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, в нашей стране для всех поколений без исключения Знамя Победы - это святыня. Это святыня, причем не только в нашей стране. Для многих поколений во многих странах особенно бывшего Советского Союза это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому мы также отмечаем, что действительно это используется", - сказал Песков.