Как известно, с появлением различных интерьерных облицовок, которые имитируют фактуру древесины, кирпича или натурального камня, появилась возможность придать дому практически вообще любой вид. В последние годы настоящая известность деревянного домостроения под дерево очень востребована. Если раньше предпочитали сайдинг, то сегодня, с появлением качественных защитно-декоративных покрытий для дерева, популярнее стала имитация бруса.

Имитация бруса превосходит по декоративности просто потому, что это настоящая натуральная древесина. Имитирует она не характерную поверхность, а лишь конкретный вид строительного материала, то есть клееный брус. Это декоративная доска со скошенными фасками и системой фиксации, с нарезанными по всей внутренней стороне продольными термодорожами. А если вы хотите купить вагонку штиль, то всегда можно посмотреть любую информацию на сайте.

Изготавливают имитацию как правило, из хвойных пород, а изделия люксового сегмента могут быть из дуба или лиственницы.

А домом, который облицован этим материалом, визуально не отличается от дома, который собран из клееного бруса. Конструкция при этом может быть как блочной, так и деревянной же, по каким-либо причинам нуждающейся в отделке фасада. В общем, имитация бруса - это вагонка, но она надежная: доска шире и прочнее. Фасадные панели выпускают в нескольких сериях, которые отличаются как визуально, так и размерами. Имитация бруса для наружного применения имеет такие размеры: толщина ее 20 или 40 мм, ширина 110-200 мм, а длина 2-6 м.

Из-за того что в процессе производства брус сушится в камерах, а при распиле снимается напряжение между волокнами, сама доска сохраняет исходную свою геометрию, ведь ее не ведет и не выкручивает. Как и обычный брус, она нуждается в правильном уходе, с применением защитно-декоративных составов для всей древесины.

Большой популярностью имитация бруса пользуется у частников, так как затраты на обшивку значительно ниже, чем на строительство из бруса, а вид в результате одинаковый. А кому нравится стилистика деревянного домостроения, но нет финансовой возможности, обшивка имитацией является отличным вариантом.