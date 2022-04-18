В Казани мужчина избил жену, а потому набросился на полицию, и все из-за того, что супруга не позволила выпившему благоверному сесть за руль в нетрезвом виде.

Побоище разыгралось в общежитии на улице Рихарда Зорге в столице Татарстана. Мужчина бил жену в очередной раз, несмотря на то, что при этом присутствовали их двое детей.

Полицейские своим появлением еще больше вывели дебошира из себя, и он решил побить и стражей порядка. Ничего хорошего из этого не вышло, и мужчину скрутили и доставили в отдел полиции.