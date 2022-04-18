В Казани до конца лета будет ограничено движение по улице Чистопольской, сообщили сегодня, 18 апреля, в мэрии столицы Татарстана.

До 15 августа для транспорта и пешеходов ограничат перемещения по участку возле домов №№ 10/8, 12, 14, 16/15, 20/12, 22, 26, 28. Кроме того, с 30 апреля по 1 мая движение будет ограничено по улице Меридианной, возле дома №28 по улице Чистопольской.

Это связано с необходимостью проведения реконструкции аварийного участка третьего северного коллектора. Его протяженность - 2 километра. Работы проведут в три этапа и завершить планируют до конца этого года.

В рамках первого этапа отремонтируют 760 погонных метров по Чистопольской, на втором этапе - 850 погонных метров по проспекту Ямашева, на третьем этапе - 700 погонных метров по улице Амирхана.

Работы по реконструкции третьего северного коллектора начали еще 17 февраля, поскольку ситуация не требует отлагательств: за десять дет тут случился 41 провал, более половины из которых пришлись только на прошлый год.