В американском штате Джорджия внук живьем засунул свою бабушку со сломанными костями в морозильную камеру. Об этом сообщает телеканал Fox 5 Atlanta. Женщина погибла от переохлаждения.

82-летняя Дорис Камминг погибла в своем доме еще в декабре прошлого года, но тело ее в морозильнике полицейские нашли лишь несколько дней назад, когда начали искать старушку, которая долго не выходила на связь ни с соседями, ни с друзьями.

Предварительно установлено, что бабушка оступилась и упала, сломала ногу, но внук решил не вызывать врачей, а просто потащил ее по дому волоком, при этом слушая, как у пожилой родственницы ломались и другие кости. А потом засунул бабушку в большую морозильную камеру. По мнению судмедэкспертов, старушка была хоть и с переломами, но жива. И погибла от холода.

Внук же после убийства еще несколько месяцев прожил с ее трупом в одном доме. На допросе он заявил, что бабушку свою любил, а умолчать о травме решил, потому что боялся полиции.