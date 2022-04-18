В прошедшие выходные сотрудникам МЧС пришлось постараться, чтобы вызволить в Зеленодольском районе РТ 35 рыбаков и одного щенка. Все они ловили рыбу на Свияге и всех отрезало от берега поднявшейся водой.

Все случилось у левой оконечности острова-града Свияжск, уточнили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Всех рыбаков спасатели переправили на берег и передали полицейским.

Погибших и пострадавших нет. Рыбаки, хоть и напуганы, но целы и здоровы. Щенок вообще не понял, что случилось, и с восторгом встретил спасателей.