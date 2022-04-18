Украина способна сражаться с Россией даже 10 лет, заявил в интервью телеканалу CNN украинский президент Владимир Зеленский.

С одной стороны, Зеленский считает, что чем быстрее начнутся переговоры, тем всем будет лучше, но не отрицает, что вероятен и другой ход событий:

"Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет", — добавил он.

Свою позицию Зеленский объяснил тем, что Украина свои территории отдавать не собирается, и решения будет принимать, основываясь точно не на российских ультиматумах.

Свою пламенную речь Зеленский дополнил уже привычной всем просьбой к Западу дать еще больше вооружений. И, по возможности, денег.