Украина способна сражаться с Россией даже 10 лет, заявил в интервью телеканалу CNN украинский президент Владимир Зеленский.
С одной стороны, Зеленский считает, что чем быстрее начнутся переговоры, тем всем будет лучше, но не отрицает, что вероятен и другой ход событий:
"Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет", — добавил он.
Свою позицию Зеленский объяснил тем, что Украина свои территории отдавать не собирается, и решения будет принимать, основываясь точно не на российских ультиматумах.
Свою пламенную речь Зеленский дополнил уже привычной всем просьбой к Западу дать еще больше вооружений. И, по возможности, денег.