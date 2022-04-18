В Казани жители Лесного городка уже несколько дней бьют тревогу: из кранов течет коричневая жижа вместо питьевой воды. В ней четко определяются примеси песка. Причина происшествия - в аварии на водораспределительном узле.

Однако коммунальные службы отремонтировали оборудование, и все равно более тысячи человек лишены возможности пользоваться чистой водой.

"Что у нас с водой происходит?», «Никто не предупреждал нас! Воду включают, и она идет ржавая! Можно включить бойлер, но он же засорится!", - жалуются жильцы в социальных сетях.

В управляющей компании, ответственной за этот район, заявили, что сегодня, 18 апреля, будут проведены исследования скважины, чтобы найти причину и устранить ее.

"Этот вопрос должны решать "Сувар-Казань" и "РСК" и надо привлечь "Казань-Геологию", - заявил главный инженер управляющей компании Тафкиль Тукаев.

Как сообщает "Татарстан-24", в этом районе проблемы с водой случаются часто, потребление воды возрастает, и оборудование с нагрузкой не справляется.