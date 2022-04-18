Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о "конкретной" спецоперации на Украине. Заявление он сделал в своем официальном Telegram-канале.

В связи с этим Кадыров призвал украинских военных сдаться ВС РФ как можно скорее, пока еще есть возможность спасти свои жизни.

"Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят", — предложил он.

Кадыров добавил, что "натовские и западные государства", считающие себя всесильными, также выступают против России. Они финансируют и вооружают наемников, направляют их на Украину. Но Россия уже показала, что это для нее - "мелочи".

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что переговоры России вести не с кем, поскольку на Украине сейчас нет четкой и внятной вертикали власти, да и вообще толком нет власти.