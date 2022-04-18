Один из разработчиков мобильных приложений Украины попытался получить средства всех россиян, которые были у него в базе клиентов.

Сбербанк смог пресечь попытки массового списания денег с карт россиян. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

Атака была инициирована украинской стороной в ответ на военную спецоперацию РФ. Разработчик, в портфеле которого имеется порядка 50 приложений для смартфонов, намеревался завладеть денежными средствами всех имеющихся у него в базе клиентов. Число попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту.

В Сбере отметили, что международные требования запрещают компаниям хранить в базах данных сведения о банковских картах клиентов, но украинская компания, видимо, решила обойти запрет, собирала и хранила данные банковских карт своих пользователей. Однако приложения разработчика были вполне легальными — через них можно было оформить подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее.