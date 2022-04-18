Все вернется бумерангом!: Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым придется искупить ошибки

Российский астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального созвездия, которых уже во второй половине апреля настигнет карма за их ошибки и плохие поступки в недалеком прошлом. Им придется принять это, постараться исправить и уяснить урок на будущее.

Телец

Тельцы, у вас во второй половине апреля может сложиться ситуация, в которой вам нужна будет чья-то помощь. Но вот досада, получить вам ее будет крайне сложно. А все из-за того, что вы не так давно могли кого-то обидеть, возможно проявили равнодушие и не отозвались на просьбу или помощь, которая была нужна человеку. Вспомните, кто просил вас оказать помощь, и сделайте благое дело. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Таким образом, вы снизите риск получения проблем для себя.

Лев

Львы, вы столкнетесь с кармой в виде грубости от окружающих и финансовых трудностей. Видимо, вы недавно были и сами с кем-то грубы и высокомерны. В финансовой сфере поступили нечестно, может быть взяли в долг и не вернули, или обманули кого-то на деньги. Глоба советует попросить прощение за оскорбления и отдать долги, если таковые есть, возможно даже удастся избежать откатов вселенной.

Козерог

У вас, Козероги, наступает время зеркального возвращения того, что вы сделали с 1 по 15 апреля. Вспомните, это были хорошие поступки или не очень. Если были только добрые дела, значит во второй половине апреля ждите добро в двойном размере, плохие же - жди беды. Не бойтесь просить прощения и исправлять содеянное.