Пропавший при крушении катера ребенок найден мертвым

В Волгоградской области обнаружили тело 12-летнего мальчика, пропавшего после того, как там перевернулся катер. Напомним, служебное судно, за рулем которого был нетрезвый спасатель, перевернулось прямо на Волге. Четверо из шести находившихся на борту пострадали, один человек умер, а ребенка не могла найти.

Его тело оказалось на грунте волгоградского водохранилища. Умершего мальчика обнаружили в ходе масштабных поисково-спасательных работ, развернутых на берегу реки и под водой.

На спасателя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации водного транспорта.