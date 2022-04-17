Рассудок вряд ли потеряют: Известна группа крови, чьи носители умны и не имеют нервных отклонений

Ученые определили, что содержание серого вещества в головном мозге зависит от группы крови человека. Оказывается, у людей с первой группой крови его наличие в мозге более высокое.

Исследователи провели ряд опытов. Так, участники с первой группой крови не проявляют когнитивных нарушений или нейродегенерации. Это объясняется большим объемом серого вещества в зонах, отвечающих за сенсомоторную информацию, а также в височных и лимбических областях, включая левый гиппокамп.

Соответственно, первая группа крови лучше справляется с нейропротекторной ролью. Значит, их обладатели более устойчивы к отклонениям нервной системы.