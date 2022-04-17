Иногда размеренный ход событий нарушается внезапными неожиданными новостями, событиями, которые меняют все наши планы и весь ход жизни в целом. Некоторые события становятся позитивным началом нового, некоторые - неприятны сами по себе, но со временем мы начинаем осознавать, что они были тоже к лучшему, помогли нам пересмотреть свою жизнь.

Именно такие виражи с 17 апреля возможны в судьбе двух знаков Зодиака, считает советский и российский астролог, публицист и писатель, предсказатель Павел Глоба.

Телец

Тельцам предстоит иными глазами посмотреть на близких людей. Случатся события, которые откроют истинное лицо близких, о которых, как нам кажется, мы знаем все. Сюрпризы возможны в личной жизни Тельцов, в рабочем коллективе. Некоторые социальные связи могут нарушиться, но могут образоваться новые связи, более крепкие и честные.

Глоба советует Тельцам не расстраиваться, если некие люди уйдут из вашей жизни или отдалятся. Все события, которые грядут, только к лучшему.

Весы

Для Весов наступает время, когда мечты начнут исполняться в точном соответствии с запросами. Хотели денег? Получите шанс их заработать, получить или даже выиграть в лотерею. Хотели счастья в личной жизни? Появятся возможности для этого уже 17 апреля.

Глоба советует Весам просто быть осторожнее с желаниями. В периоды, когда они могут сбываться, мечтать следует особенно внимательно. Не просите у Вселенной лишнего, она алчных не любит.