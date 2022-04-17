Аспирант Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета Хайдер Кадхим работал военным репортёром на передовой в зоне спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба вуза.

Хайдер Кадхим представлял иракский спутниковый канал Al-Etijah Satellite Channel. До этого в качестве спецкорреспондента он выходил в эфир из Москвы, рассказывая о происходящем в России, на Донбассе, Украине.

Чтобы поехать работать на Украину, ему пришлось получить специальную аккредитацию МИД РФ.

Работу на передовой Хайдер объясняет желанием получить опыт работы в экстремальных условиях.

"Когда я принял это решение, никто не смог меня остановить", – вспоминает Хайдер.

Также аспирант признался, что он очень любит Россию.

В аспирантуру КФУ Хайдер Кадхим поступил в 2021 году, а до этого он учился в Мордовском государственном университете имени Н.П.Огарева.