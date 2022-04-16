Востоковед Кирилл Котков - руководитель Цента изучения стран Дальнего Востока, китаевед - предупредил правительство РФ об опасности дружбы с Китаем. По его словам, Китай может в любой момент принять позицию Запада и присоединиться к антироссийским санкциям, если вдруг спецоперация РФ на Украине пойдет по неблагоприятному для Москвы сценарию.

Эксперт по Китаю предупредил, что менталитет народа Поднебесной таков, что они готовы ждать долго перед окончательным решением, взвешивая, нужно ли им это.

"Я считаю, что ближайшие два-три месяца решат все. Если для России все будет складываться успешно, то Китай будет нашу страну поддерживать. Если события пойдут по неблагоприятному для Москвы сценарию, то КНР быстро переобуется", — заявил Котков.

Востоковед уверен, что Китай намерен оттягивать время, чтобы сохранить партнерские отношения с США и Европой и при этом не поссориться с РФ.