В Казани на улице Тэцевская дважды сбили мужчину, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте, сообщает "Татарстан-24"

Водитель Skoda Yeti не заметил человека в темной одежде, который стоял в центре проезжей части. Он сбил мужчину, но при этом предпринял все-таки попытку уйти от ДТП и врезался в "Калину", которая двигалась по соседней полосе.

Сбитого же пешехода отбросило на встречку, где он сразу попал под колеса Ford Focus. Пострадавшего с различными травмами увезли в больницу. Отмечается, что ближайший пешеходный переход находится на значительном расстоянии от места наезда.