В Татарстане грызуны заселили 59,7% сельскохозяйственных территорий. Об этом заявили в республиканском филиале Россельхозцентра.

За минувшую неделю специалисты обследовали 6,7 тысяч гектаров сельхозугодий и стало понято, кто в поле хозяин: около 4 тысяч гектаров оказались обжиты и заселены мышевидными грызунами.

В среднем насчитали по 5 жилых нор на 1 гектар. Самое большой количество грызунов нашли в Апастовском районе - там на 1 гектар насчитывается 11 нор.

На многолетних травах средняя численность составила 22 жилые норы на 1 гектар. В Азнакаевском районе зафиксировано 75 нор.