В больнице Мариуполя нашли подполковника нацбатальона "Азов"*, который среди других больных скрывался под видом сумасшедшего. По данным "Известий", персонал больницы знал о личности пациента, но его упорно скрывали - то ли были запуганы, то ли по личным убеждениям. Об этом рассказал один из российских военных.

"Мы пристально обратили на него внимание, когда обнаружили татуировку в виде коловрата. Медперсонал сказал, что это просто больной, за которым они ухаживают. Сам же он сказал, что коловрат — это просто славянский символ. Но мы все равно глаз да глаз за ним были", — рассказал собеседник журналистам.

Националиста вывели на чистую воду во время зачистки одного из корпусов мариупольской больницы. Как оказалось, он притворялся психически больным, чтобы иметь возможность для беспрепятственной эвакуации.

* - организация, запрещенная в РФ, признанная террористической и экстремистской.