В Башкирии матери по ошибке сообщили о гибели сына, который принимает участие в спецоперации на Украине. Новость о смерти парня принес глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов. Он выразил соболезнования. Но позднее выяснилось, что парень жив.
Об ошибке чиновник рассказал сам в социальных сетях. Он написал, что вместе с военкомом пришел к женщине в село Таймасово, чтобы сообщить, что ее сына больше нет в живых. У женщины взяли кровь для ДНК-идентификации с погибшим.
"Маму увезли на скорой, слёзы лились из глаз. А он сам позвонил и сообщил, что жив! Ошибка случилась. Другой боец оказался… Слава Всевышнему", – сообщил глава района.
Он также принёс соболезнования матерям и отцам, в чью семью пришло горе и чьи сыновья погибли во время спецоперации на Украине.
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