В Башкирии матери по ошибке сообщили о гибели сына, который принимает участие в спецоперации на Украине. Новость о смерти парня принес глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов. Он выразил соболезнования. Но позднее выяснилось, что парень жив.

Об ошибке чиновник рассказал сам в социальных сетях. Он написал, что вместе с военкомом пришел к женщине в село Таймасово, чтобы сообщить, что ее сына больше нет в живых. У женщины взяли кровь для ДНК-идентификации с погибшим.

"Маму увезли на скорой, слёзы лились из глаз. А он сам позвонил и сообщил, что жив! Ошибка случилась. Другой боец оказался… Слава Всевышнему", – сообщил глава района.

Он также принёс соболезнования матерям и отцам, в чью семью пришло горе и чьи сыновья погибли во время спецоперации на Украине.