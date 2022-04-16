Адвокаты, защищающие бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, которого подозревают в подстрекательстве к заказному убийству, совершенному в 90-х годах, назвали имена всех, кто дал против экс-ректора показания. Оказалось, что все "свидетели" - бывшие бандиты, члены ОПГ "29 комплекс".

Следствие в деле Гафурова опирается на показания Рузаля Асадулина, Юрия Еременко, Адыгана Саляхова и Фарида Хисамтудинова. Практически все отбывают сроки в колониях – от 15 лет до пожизненного. На свободе остался только Фарид Хисамутдинов.