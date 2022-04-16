Периоды везения надолго запоминаются нам: все решается легко, никаких преград наши инициативы не встречают, все задуманное исполняется. И кажется, что так будет всегда. Но нет: периоды везения приходят и уходят. С 16 апреля такой период откроется для двух знаков Зодиака, уверен советский и российский астролог Павел Глоба.

Лев

Львам выпадет шанс исправить ошибки прошлого. Пользуйтесь этой возможностью, советует Глоба. Благоприятный период начнется с 16 апреля и продлится около 10 суток. Именно в это время Львы смогут наладить испорченные отношения, поправить финансовое положение, если приложат к этому определенные усилия.

Львам, чтобы не спугнуть удачу, не следует лгать в период благоприятных космических событий. Ложь искажает реальность, точно так же искажается и коридор Фортуны, и куда он выведет Льва-лжеца, никто не скажет.

Стрелец

Стрельцам с 16 апреля стоит вплотную заняться решением насущных проблем, которые долго по тем или иным причинам откладывались. Сейчас отличное время, чтобы решать судебные тяжбы, оформлять сделки, делать ремонт, налаживать отношения и менять работу.

Глоба советует представителям знака не распылять силы на множественные цели, определите 2-3 самых важных и сосредоточьтесь именно на них.