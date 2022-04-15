В Петербурге под полом в помещении бывшей бани нашли труп женщины. Сотрудники компании проводили обследование заброшенного здания и вскрыли пол. Именно они и увидели женское тело и позвонили в полицию.

"При вскрытии полов в подвальном помещении был обнаружен мумифицированный труп неизвестной женщины на вид 40 лет. Документов никаких не было", - рассказал источник "КП" в правоохранительных органах.

Тело отправили на экспертизу. Там установили, что женщина умерла в результате ножевого ранения в живот, при котором были повреждены желудок и печени. Возбуждено уголовное дело об убийстве.