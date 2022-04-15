В одной из тюрем в Ульяновской области группа из 30 заключенных устроила протест во время режимных проверок, порезав себе вены осколком пуговицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подтверждение от пресс-службы регионального УФСИН.

"Порядка 30 осужденных совершили акт членовредительства, нанеся себе порезы предплечий обломками пуговиц", — сообщили в ведомстве.

Так заключенные выразили свой протест против массовых обысков в колонии. Все бунтари, как отмечают в УФСИН, отбывают сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления.

После кровавой акции госпитализация никому из "сидельцев" не потребовалась.

Еще 12 заключенных, согласно заявлению УФСИН, в письменной форме объявили голодовку. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Учреждение функционирует в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.