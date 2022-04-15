За уходящую неделю американский доллар продемонстрировал рост на 5 рублей. По состоянию на прошлую пятницу к моменту закрытия Московской биржи за 1 доллар давали 76 рублей, сейчас на период открытия торгов за доллар дают уже 81,75 рублей. Подрос и евро - с 82,7 рубля до 86,7 рубля.

По словам трейдера из Татарстана Антона Миннурова, рост иностранной валюты пришелся на начало недели, и на то были причины:

"Скачок в цене был только в понедельник, когда отменили комиссию за покупку иностранной валюты. Многие бросились ее скупать. А все остальное время график практически ровный. Думаю, на следующей неделе тоже не будет скачков. Доллар и евро будут в этом же коридоре, но с небольшой тенденцией на повышение".

Как сообщают "Челнинские известия", побеседовавшие с трейдером, его прогноз на следующую неделю довольно стабилен:

"Предположу, что доллар к концу следующей недели будет стоить 82-84 рубля, евро поднимется до 87-90 рублей", - считает трейдер Антон Миннуров.