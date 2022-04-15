В мае 2022 года жителей Татарстана ожидают дополнительные выходные дни в связи государственными и республиканскими праздниками. На сайте Министерства труда РТ появилась точная и окончательная информация о том, какие дни в мае будут в республике выходными.

Отдыхать жители РТ будут 1 мая и 9 мая. В эти дни в РФ отмечают день Весны и Труда и День Победы.

Также, в соответствии с указом президента РТ, 13 мая — начало проведения праздника Ураза-байрам — является нерабочим праздничным днем.

Таким образом, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, 13 мая являются днями отдыха, рабочая неделя с 4 мая по 7 мая сокращается до четырех дней, а рабочая неделя с 11 мая по 12 мая, 14 мая сокращается до трех дней.