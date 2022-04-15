В Татарстане прогнозируется существенное ухудшение погодных условий, предупреждает республиканский Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в ночь и утром 16 апреля в Татарстане в целом и в Казани в частности ожидается образование сильной гололедицы. А потому водителям и пешеходам стоит быть осторожными и внимательными. Особенно бдительными должны быть те водители, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю.

Выходные в Татарстане прогнозируются дождливыми, временами будет идти мокрый снег. И в субботу, и в воскресенье, будет скользко, мокро и снежно.