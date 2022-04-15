В Татарстане задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве женщины. Утром 14 апреля в Бугульме в реке Бугульминка нашли тело 46-летней женщины. Сначала подумали, что она утонула, но потом следствие установило, что на теле были физические повреждения, включая переломы ребер.

В республиканском Следкоме говорят, что предварительно удалось установить картину случившегося: один из задержанных, состоявший в близких отношениях с жертвой, после конфликта избил ее, а потом вместе с сообщниками, среди которых был и подросток, вывез на реку, где еще живую женщину утопили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Расследование дела продолжается.