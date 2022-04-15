Президент США Джо Байден опять попал в неловкую ситуацию. Заканчивая выступление в Северной Каролине, он внезапно повернулся и протянул руку для рукопожатия... пустому месту. Жест президента США не мог быть адресован кому-либо, ведь рядом с ним вообще никого в тот моменто не было.

После этого Байден, видимо, не сразу смог найти выход, поэтому сделал несколько шагов в неверном направлении.

Член Конгресса Марджори Тейлор Грин уже потребовала объявить Байдену импичмент.

"Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно. Он руководит нашей страной. Уже достаточно", - написала она на своей странице в Twitter, ее цитирует ТАСС.

Ранее 79-летний лидер США не раз оказывался в неловкой ситуации. Он оговорился, произнося фамилию российского лидера Владимира Путина, практически заменил слово "эскалация" словом "вакцинация", перепутал в интервью Афганистан с Украиной, а также неправильно произнес аббревиатуру RAF, обозначающую Королевские Военно-воздушные силы Великобритании.