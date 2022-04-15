Банк ЗЕНИТ выдает ипотеку на залоговую недвижимость

Банк ЗЕНИТ включил залоговую недвижимость в перечень объектов по ипотеке со ставкой от 18,35% годовых. Для рассмотрения заявки понадобится стандартный пакет документов, а также документы по действующему кредиту.

«Банк ЗЕНИТ расширил возможности клиентов по приобретению собственного жилья. Клиенты Банка больше не ограничены в выборе жилья и могут приобрести недвижимость, оформленную в ипотеку в любом другом банке. По программе клиенты могут приобрести квартиру, апартаменты, таунхаус, коммерческую недвижимость или жилой дом с земельным участком», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

В Банке ЗЕНИТ по собственным программам ипотечного кредитования на приобретение недвижимости действует ставка от 18,35% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 40 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Для покупки жилья в остальных регионах клиенты могут получить кредит в сумме до 20 млн рублей. Срок кредитования — до 25 лет. Первоначальный взнос — от 10 % от общей стоимости жилья, и он может быть полностью или частично оплачен за счет материнского капитала.